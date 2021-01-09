Сходження лавини в Росії: рятувальники повідомили про першу жертву

На місці сходження снігової лавини під Норильськом в Росії знайшли тіло людини. Він став першою жертвою в результаті катастрофи.

Про це повідомляє РБК.

У МНС уточнили, що загиблою була жінка.



"Виявлена постраждала жінка (без ознак життя), пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 січня на гірськолижний курорт біля Норильська зійшла лавина. Під сніговими завалами опинилися 5 будиночків, в яких, як вважалося, могли перебувати щонайменше п'ять осіб.

Незабаром, рятувальники дістали сім'ю з-під лавину, яка зійшла на гірськолижний курорт у російському Норильську. Ще двоє людей вибралися з-під лавини самостійно. Всього вдалося врятувати шість осіб.

Раніше у горах Ірану зійшла лавина. В результаті лавини загинули 10 осіб, а ще як мінімум 12 вважалися зниклими без вісті.