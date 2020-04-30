Шмыгаля пригласят представить план адаптивного карантина в Раде

На следующее заседание Верховной рады могут пригласить представителей правительства для представления плана адаптивного карантина. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента уверен, что представители правительства готовы будут прийти и представить план выхода из карантина.

"Мы пригласили коллегу на согласительное, а не на заседание правительства, к сожалению. Перечень вопросов определен, он инициировался двумя фракциями и депутатской группой. Насколько мне известно, были подписанты от "Слуги народа", "Голоса" и "Доверия". На следующее внеочередное заседание, я уверен, можно будет добавить и другой вопрос, в том числе и инициированное вами (пригласить главу Кабмина - ред.). Я уверен, что и в правительстве готовы будут прийти выступить, предоставить информацию. Поэтому нет вопросов", - заявил Разумков.

Также, заместитель председателя ВР Елена Кондратюк подчеркнула необходимость пригласить в Раду премьер-министра для презентации плана смягчения карантина.

"Недавно Кабмин представил поэтапный план выхода из карантина. Однако этот документ не обсуждался с Верховной радой, с руководством парламента. Поэтому я прошу пригласить на внеочередное заседание премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он должен публично презентовать план смягчения карантинных мероприятий. Премьер анонсирует адаптивный карантин, который вроде как поддержал Совет экономического развития, но с Верховной радой никто не посоветовался", - заявила Кондратюк.

Ранее РБК-Украина писало, что фракция "Слуга народа" выступила за ослабление ограничений для малого бизнеса в рамках адаптивного карантина. Заместитель главы фракции Александр Корниенко считает, что необходимо разрешить работу небольших заведений с соблюдением ограничений.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о шагах после 11 мая, когда будут запускать адаптивный карантин.