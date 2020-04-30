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Адаптивный карантин: в СН выступают за ослабление ограничений для малого бизнеса

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 12:51
Адаптивный карантин: в СН выступают за ослабление ограничений для малого бизнеса
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Корниенко считает необходимым разрешить работу небольших заведений

Адаптивный карантин должен касаться ослабления ограничений работы малого бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в регионах должны открываться все небольшие заведения, где нет скопления людей.

"Я думаю, что адаптивный карантин по регионам должен касаться и малого бизнеса. Там, где не сильно большая динамика заболеваний, давайте открывать рынки, кофейни, где нет больших скоплений людей. Давайте открывать малые магазины. В частности, непродуктовые. Давайте открывать все, что касается красоты и здоровья. Небольшие. Мы не говорим сейчас о больших фитнес-центрах, где по 300-500 (человек - ред.) собирается. А это о салоне красоты, где может зайти одна девушка, а другая подождать на улице", - заявил Корниенко.

Также нардеп отметил, что работа малого бизнеса должна сопровождаться карантинными ограничениями.

"Важно - это дистанция, это масочный режим. Но я думаю, что за 60 дней украинцы к этому уже привыкли. Плюс-минус все понимают, что эта история не на день. Но это не должно мешать работать бизнесу", - сказал Корниенко

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о шагах после 11 мая, когда будут запускать адаптивный карантин. При этом он отметил, что в случае вспышки коронавируса правительство будет ужесточать меры именно в конкретном регионе, а не по всей стране.

Ранее правительство представило план выхода страны из карантина, состоящий из пяти этапов. При этом последующие этапы могут начаться одновременно.

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