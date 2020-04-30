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Шмыгаля пригласят представить план адаптивного карантина в Раде

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 13:09
Шмыгаля пригласят представить план адаптивного карантина в Раде
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

В парламенте считают необходимым публично презентовать план по выходу из карантина

На следующее заседание Верховной рады могут пригласить представителей правительства для представления плана адаптивного карантина. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента уверен, что представители правительства готовы будут прийти и представить план выхода из карантина.

"Мы пригласили коллегу на согласительное, а не на заседание правительства, к сожалению. Перечень вопросов определен, он инициировался двумя фракциями и депутатской группой. Насколько мне известно, были подписанты от "Слуги народа", "Голоса" и "Доверия". На следующее внеочередное заседание, я уверен, можно будет добавить и другой вопрос, в том числе и инициированное вами (пригласить главу Кабмина - ред.). Я уверен, что и в правительстве готовы будут прийти выступить, предоставить информацию. Поэтому нет вопросов", - заявил Разумков.

Также, заместитель председателя ВР Елена Кондратюк подчеркнула необходимость пригласить в Раду премьер-министра для презентации плана смягчения карантина.

"Недавно Кабмин представил поэтапный план выхода из карантина. Однако этот документ не обсуждался с Верховной радой, с руководством парламента. Поэтому я прошу пригласить на внеочередное заседание премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он должен публично презентовать план смягчения карантинных мероприятий. Премьер анонсирует адаптивный карантин, который вроде как поддержал Совет экономического развития, но с Верховной радой никто не посоветовался", - заявила Кондратюк.

Ранее РБК-Украина писало, что фракция "Слуга народа" выступила за ослабление ограничений для малого бизнеса в рамках адаптивного карантина. Заместитель главы фракции Александр Корниенко считает, что необходимо разрешить работу небольших заведений с соблюдением ограничений.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о шагах после 11 мая, когда будут запускать адаптивный карантин.

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