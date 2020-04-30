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Шмигаля запросять представити план адаптивного карантину в Раді

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 13:09
Шмигаля запросять представити план адаптивного карантину в Раді
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

У парламенті вважають за необхідне публічно презентувати план по виходу з карантину

На наступне засідання Верховної ради можуть запросити представників уряду для представлення плану адаптивного карантину. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер парламенту впевнений, що представники уряду готові будуть прийти і представити план виходу з карантину.

"Ми запросили колегу на узгоджувальну, а не на засідання уряду, на жаль. Перелік питань визначений, він ініціювалось двома фракціями та депутатською групою. Наскільки мені відомо, були підписанти від "Слуги народу", "Голоси" і "Довіри". На наступне позачергове засідання, я впевнений, можна буде додати й інше питання, в тому числі і ініційоване вами (запросити главу Кабміну - ред.). Я впевнений, що і урядовці готові будуть прийти виступити, надати інформацію. Тому немає питань", - заявив Разумков.

Також, заступник голови ВР Олена Кондратюк наголосила на необхідності запросити в Раду прем'єр-міністра для презентації плану пом'якшення карантину.

"Нещодавно Кабмін представив поетапний план виходу з карантину. Однак цей документ не обговорювався з Верховною радою, з керівництвом парламенту. Тому я прошу запросити на позачергове засідання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він повинен публічно презентувати план пом'якшення карантинних заходів. Прем'єр анонсує адаптивний карантин, який начебто підтримав Рада економічного розвитку, але з Верховною радою ніхто не радився", - заявила Кондратюк.

Раніше РБК-Україна писало, що фракція "Слуга народу" виступила за ослаблення обмежень для малого бізнесу в рамках адаптивного карантину. Заступник голови фракції Олександр Корнієнко вважає, що необхідно дозволити роботу невеликих закладів з дотриманням обмежень.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про кроки після 11 травня, коли будуть запускати адаптивний карантин.

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