Шмыгаль заявил, что уже сформирован шорт-лист кандидатов на главу НБУ

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Украина)

К кандидату на главу НБУ есть два требования - высокий профессионализм и кристальная репутация

Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с претендентами на должность главы Национального банка Украины. В ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана.

Об этом во время программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, есть два требования к кандидату на главу НБУ - высокий профессионализм и кристальная репутация.

"Законодательство Украины выписано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. Неназначение сегодня руководителя как раз и подтверждает неожиданность решения. Подтверждает то, что нужно время на конcультации, которые были вчера начатые президентом. На то, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру . Требований две: высокий профессионализм и кристальная репутация. Поэтому сегодня-завтра-послезавтра - ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения. Есть шорт-лист кандидатов", - заявил Шмыгаль.

Фамилий кандидатов премьер не назвал.

Вместе с тем, РБК-Украина писало, что среди возможных претендентов на должность главы нбу обсуждаются три кандидата - глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, экс-глава "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук и глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский вместе с представителями Офиса президента, Национального банка и участниками финансового рынка провел консультации относительно кандидатуры нового главы Нацбанка.

Как известно, Смолий подал в отставку 1 июля, объясняя это политическим давлением.

В ходе внеочередного заседания 3 июля парламент принял решение поддержать отставку главы НБУ.

Отметим, до назначения нового главы центробанка исполнять обязанности будет Екатерина Рожкова.

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Автор: Анастасия Светлевская