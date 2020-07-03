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Шмигаль заявив, що вже сформовано шорт-лист кандидатів на главу НБУ

Новини » Політика     03.07.2020 - 22:57
Шмигаль заявив, що вже сформовано шорт-лист кандидатів на главу НБУ
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

До кандидата на голову НБУ є дві вимоги - висока професійність і кристальна репутація

Президент України Володимир Зеленський проводить консультації з претендентами на посаду голови Національного банку України. У найближчі дні така кандидатура буде обрана.

Про це під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, є дві вимоги до кандидата на голову НБУ - висока професійність і кристальна репутація.

"Законодавство України виписано так, що заміна керівника НБУ ніяк не вплине на курс і стабільність валюти. Непризначення сьогодні керівника якраз і підтверджує неочікуваність рішення. Підтверджує те, що потрібен час на конcультації, які були вчора розпочаті президентом. На те, щоб обрати належну кандидатуру. Вимог дві: висока професійність і кристальна репутація. Тому сьогодні-завтра-післязавтра - найближчі дні така кандидатура буде обрана. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції. Є шорт-лист кандидатів", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України відправила Смолія у відставку після того, як він подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Він також пояснив своє рішення тим, що на НБУ систематично чинився політичний тиск через суди, проплачені мітинги та інформаційні атаки на керівництво.

У президента України Володимира Зеленського заперечують, що на Смолія здійснювався політичний тиск. Також його заяви про тиск назвали наслідком відсутності нормальної комунікації з боку регулятора.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Національний банк УкраїниЯків СмолійДенис Шмигаль
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