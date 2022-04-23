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Шмыгаль встретился с советником президента США по нацбезопасности Салливаном

Фото: Встреча Дениса Шмыгаля и Джейка Салливана (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Вашингтоне провел встречу с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьера.

Украинский премьер в ходе визита за океан провел очередные переговоры. У Шмыгаля была "плодотворная встреча" с советником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Салливаном.

"Скоординировали позиции по ключевым вопросам: усиление Украины, помощь украинцам, санкции. Это те направления, по которым совместно с партнерами будем идти к победе", – написал глава правительства.

Ранее Шмыгаль поделился подробностями двусторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Премьер-министр отметил ожидания от роли США и рассказал о военных преступлениях российских оккупантов.

Напомним, что Шмыгаль обсудил с госсекретарем Блинкеном перспективы предоставления США нового пакета помощи Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаБелый домДенис Шмыгаль