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Шмигаль зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Салліваном

Фото: Зустріч Дениса Шмигаля і Джейка Саллівана (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні провів зустріч із радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра.

Український прем'єр під час візиту за океан провів чергові перемовини. Шмигаль мав "плідну зустріч" із радником президента Сполучених Штатів із нацбезпеки Салліваном.

"Скоординували позиції з ключових питань: посилення України, допомога українцям, санкції. Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги", – написав очільник уряду.

Раніше Шмигаль поділився подробицями двосторонньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Прем'єр-міністр наголосив на очікування від ролі США і розповів про воєнні злочини російських окупантів.

Нагадаємо, що Шмигаль обговорив із держсекретарем Блінкеном перспективи надання США нового пакету допомоги Україні.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаБілий дімДенис Шмигаль