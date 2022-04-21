Шмыгаль призвал Байдена сохранить лидерство США в помощи Украины

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал премьера .

Шмыгаль поблагодарил за плодотворный диалог для остановки РФ и новый пакет военной помощи от США. Кроме того, он отметил ожидания от роли Штатов и рассказал о военных преступлениях российских оккупантов.

"Подчеркнул, что для победы Украины в отстаивании независимости и общих ценностей демократического мира нужно дальнейшее лидерство США в вопросах поставки оружия, расширения финансовой помощи и усиления санкций против России. Только так можно заставить Кремль окончить войну!" – заявил Шмыгаль.

Ранее Байден объявил новый пакет помощи Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним, сотни тактических беспилотников.