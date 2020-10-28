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Шмыгаль встретился с представителями МВФ

Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с представителями Международного валютного фонда. Общение сторон вышло "продуктивным".

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Об этом сообщил сам Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что Украине удалось существенно продвинуться по выполнению своих обязательств.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ). Главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.

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