Шмигаль зустрівся з представниками МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду. Спілкування сторін вийшло "продуктивним".

Про це повідомив сам Шмигаль в Telegram.

Він зазначив, що Україні вдалося суттєво просунутися по виконанню своїх зобов'язань.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Головою групи стане урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом про зниження дефіциту держбюджету в 2021 році. У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати видатки державного бюджету в 2021 році.