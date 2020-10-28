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Шмигаль зустрівся з представниками МВФ

Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду. Спілкування сторін вийшло "продуктивним".

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Про це повідомив сам Шмигаль в Telegram.

Він зазначив, що Україні вдалося суттєво просунутися по виконанню своїх зобов'язань.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Головою групи стане урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом про зниження дефіциту держбюджету в 2021 році. У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати видатки державного бюджету в 2021 році.

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