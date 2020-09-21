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Глава Минфина назвал источник покрытия дефицита валюты в 2021 году

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 10:27
Глава Минфина назвал источник покрытия дефицита валюты в 2021 году
Фото: сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кредиты МВФ помогут удержать курс ниже 30 гривен за доллар

Дефицит валютных поступлений в Украину в 2021 году будет компенсирован за счет заимствований у Международного валютного фонда и других международных партнеров. Курс удержится на уровне 29,1 гривен за доллар.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

Как отметил министр в 2020 году из-за локдауна баланс импорта-экспорта выравнивается.

"В следующем он опять изменится в пользу импорта. Но мы видим возможность перекрыть за счет других источников валютную недостачу", - сказал он.

Комментируя дефицит госбюджета на уровне 270 млрд гривен в госбюджете 2021 года, Марченко заявил:

"Мы считаем, что одним из источников покрытия дефицита бюджета у нас являются внешние заимствования. Это сотрудничество с МВФ, с нашими международными партнерами. Это обязательное условие для следующего года. То есть мы не рассматриваем других вариантов. Самостоятельно мы пока не готовы финансировать дефицит бюджета. Поэтому это будет приток валюты, который позволит нам профинансировать дефицит.

Министр финансов также выразил уверенность в том, что НБУ продолжит свою стабильную политику.

"Поэтому я не вижу особых рисков в части валютно-курсовой политики и стабильности валютно-курсовой. То есть я считаю, что динамика будет, волатильность не будет значительной и будет колебаться в нынешних границах", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП).

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.

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