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Кабмин ведет переговоры с МВФ о снижении дефицита бюджета в 2021 году

Киев, Пятница 25 сентября 2020 13:43
Кабмин ведет переговоры с МВФ о снижении дефицита бюджета в 2021 году
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В проект госбюджета-2021 заложен слишком большой дефицит

Кабинет министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника" во Львове.

"В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 млрд грнивен. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немножко сократить", - сказал Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 4,6%, инфляция составит - 7,3%, безработицы - 9,2%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис. Это сделано для того, чтобы не повышать налоги.

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