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Шмыгаль и Елена Зеленская встретились с королем Британии, пригласив в Украину

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль и Елена Зеленская на встрече с королем Британии Чарльзом ІІІ (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская встретились с сыном умершей Елизаветы ІІ, королем Британии Чарльзом ІІІ. Встреча прошла в Букингемском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.

"Имел честь встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени президента, правительства и народа Украины по поводу смерти Королевы Елизаветы II", - рассказал он.

Также Шмыгаль и супруга президента пригласили короля в Украину.

"Поблагодарили за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично Его Величества. Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем поздравить Короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране", - добавил он.

Как сообщалось, Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

Елена Зеленская присутствовала на церемонии прощания и похоронах Елизаветы II, которые состоялись сегодня 19 сентября в Лондоне. Супруга президента Украины сегодня встретилась в Букингемском дворце с Кейт Миддлтон.

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Денис Шмыгаль