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Шмигаль та Олена Зеленська зустрілися з королем Британії, запросивши в Україну

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Олена Зеленська на зустрічі з королем Британії Чарльзом ІІІ (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з сином померлої Єлизавети ІІ, королем Британії Чарльзом ІІІ. Зустріч пройшла в Букінгемському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови уряду.

"Мав за честь зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ", - розповів він.

Також Шмигаль та дружина президента запросили короля в Україну.

"Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні", - додав він.

Як повідомлялося, Королева Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років.

Олена Зеленська була присутня на церемонії прощання та похороні Єлизавети II, які відбулися сьогодні 19 вересня в Лондоні. Дружина президента України сьогодні зустрілася у Букінгемському палаці з Кейт Міддлтон.

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Денис Шмигаль