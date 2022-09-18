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Шмыгаль впервые поговорил с новым главой МИД Британии

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Лондоне провел первый разговор с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Twitter.

Он отметил, что Украина и Великобритания продолжают развивать стратегическое партнерство.

"Сегодня в Лондоне обсудили с Джеймсом Клеверли актуальные вопросы сотрудничества. Благодарны Великобритании за оказание помощи. С такой поддержкой мы уверены, что Украина победит", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, с июля уже 5 тысяч украинских военных прошли обучение по стандартам НАТО в Британии.

Кроме того, Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач.

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УкраинаВеликобританияДенис Шмыгаль