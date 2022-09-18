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Шмигаль вперше поговорив з новим головою МЗС Британії

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Лондоні провів першу розмову з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля в Twitter.

Він зазначив, що Україна і Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство.

"Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Великобританії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе", - написав Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, з липня вже 5 тисяч українських військових пройшли навчання за стандартами НАТО у Британії.

Окрім того, Британія передасть Україні понад 120 машин для вирішення логістичних завдань.

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УкраїнаВеликобританіяДенис Шмигаль