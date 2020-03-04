Шмыгаль возглавил Кабмин: как Рада голосовала за нового премьера

Назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины не поддержали две парламентские фракции, еще две - воздержались. Об этом сообщает РБК-Украина.

Всего назначение Шмыгаля поддержали 291 нардеп. Из них 242 голоса дали депутаты от "Слуги народа" (1 воздержался), 18 членов депутатской группы "За будущее" (2 не голосовали), 17 нардепутов группы "Доверие" и 14 внефракционных (4 воздержались, 1 не голосовал).

Против проголосовали 35 народных депутатов "Оппозиционной платформы "За життя" (3 не голосовали), 24 представителя "Европейской солидарности" (1 не голосовал).

Воздержались от голосования 20 нардепов от "Батькивщины" (1 не голосовал), а также 19 представителей партии "Голос" (1 не голосовал).

Напомним, ранее новый премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал представление новой программы деятельности обновленного правительства в ближайшее время. Он также отметил, что у правящей партии "Слуга народа" есть программа, где определены основные направления и основные приоритеты обновленного правительства.

Также РБК-Украина писало, что появился состав нового правительства Шмыгаля. В новом Кабмине останутся пять представителей предыдущего правительства - Аваков, Федоров, Пристайко, Криклий и Малюська.