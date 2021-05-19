Шмыгаль внес в Раду представления на назначение трех министров

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную раду представления на назначения трех министров. Речь идет о вакантных должностях глав Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко.
Шмыгаль внес эти кандидатуры по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции.
Так, Алексея Любченко предлагается назначать на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.
Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что СН ожидает внесения кандидатур на должности министров уже в среду.
Как писало РБК-Украина, вчера Верховная рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.
Также нардепы уволили главу Министерства развития экономики Игоря Петрашко.
Главы МИУ и Минэкономики сами написали заявления на увольнение, а вот главу Минздрава Максима Степанова Рада отправила в отставку по просьбе премьера.