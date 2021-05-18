СН ожидает, что Шмыгаль завтра внесет представление на назначение новых министров
Фракция "Слуга народа" ожидает, что уже завтра, 20 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль внесет в Раду представление о назначении новых министров. Речь идет о назначении руководителей Мининфраструктуры, Минздрава и Министерства развития экономики.
Об этом РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.
По словам Кравчук, нардепы от "Слуги народа" собрали достаточное количество подписей для того, чтобы подать представление на кандидатов на вакантные должности в Кабмине.
МИУ может возглавить глава "Укравтодора" Александр Кубраков, Минэкономразвития - глава налоговой Алексей Любченко, а Минздрав - главный санврач Виктор Ляшко.
"Ожидаем, что завтра будет внесение представления премьера о назначении этих людей. Мы рассчитываем в четверг рассмотреть и проголосовать на сессии Рады. Очень важно, чтобы сразу министерства получили полноценных руководителей на этой неделе", - сказала она.
Напомним, сегодня Верховная рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.
Также нардепы уволили главу Министерства развития экономики Игоря Петрашко.
Криклий и Петрашко сами написали заявления на увольнение, а вот главу Минздрава Максима Степанова отправили в отставку по просьбе премьера.