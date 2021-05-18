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СН ожидает, что Шмыгаль завтра внесет представление на назначение новых министров

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Киев, Вторник 18 мая 2021 19:37
СН ожидает, что Шмыгаль завтра внесет представление на назначение новых министров Фото: Евгения Кравчук, нардеп от СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Фракция "Слуга народа" ожидает, что уже завтра, 20 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль внесет в Раду представление о назначении новых министров. Речь идет о назначении руководителей Мининфраструктуры, Минздрава и Министерства развития экономики.

Об этом РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, нардепы от "Слуги народа" собрали достаточное количество подписей для того, чтобы подать представление на кандидатов на вакантные должности в Кабмине.

МИУ может возглавить глава "Укравтодора" Александр Кубраков, Минэкономразвития - глава налоговой Алексей Любченко, а Минздрав - главный санврач Виктор Ляшко.

"Ожидаем, что завтра будет внесение представления премьера о назначении этих людей. Мы рассчитываем в четверг рассмотреть и проголосовать на сессии Рады. Очень важно, чтобы сразу министерства получили полноценных руководителей на этой неделе", - сказала она.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.

Также нардепы уволили главу Министерства развития экономики Игоря Петрашко.

Криклий и Петрашко сами написали заявления на увольнение, а вот главу Минздрава Максима Степанова отправили в отставку по просьбе премьера.

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