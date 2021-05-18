СН ожидает, что Шмыгаль завтра внесет представление на назначение новых министров

Фракция "Слуга народа" ожидает, что уже завтра, 20 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль внесет в Раду представление о назначении новых министров . Речь идет о назначении руководителей Мининфраструктуры, Минздрава и Министерства развития экономики.

По словам Кравчук, нардепы от "Слуги народа" собрали достаточное количество подписей для того, чтобы подать представление на кандидатов на вакантные должности в Кабмине.

МИУ может возглавить глава "Укравтодора" Александр Кубраков, Минэкономразвития - глава налоговой Алексей Любченко, а Минздрав - главный санврач Виктор Ляшко.

"Ожидаем, что завтра будет внесение представления премьера о назначении этих людей. Мы рассчитываем в четверг рассмотреть и проголосовать на сессии Рады. Очень важно, чтобы сразу министерства получили полноценных руководителей на этой неделе", - сказала она.