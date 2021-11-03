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Шмыгаль внес в Раду кандидатуры новых министров: кто получит кресло

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду о назначении кандидатов на должности министров правительства. В списке три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

Шмыгаль предложил Раде назначить в правительство:

Юлию Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;

Ирину Верещук - на пост вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Напомним, сегодня, 3 ноября, Рада уволила пятерых министров. После заседания фракция "Слуга народа" направила в Кабмин список кандидатов на вакантные должности.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Алексея Резникова министром обороны.

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Кабинет Министров УкраиныДенис ШмыгальВерховная рада