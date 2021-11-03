Кадровые перестановки в Кабмине. Кто может занять вакантные места министров: предложение СН
Фото: кто займет вакантные должности в правительстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня Рада уволила ряд министров. Фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров кандидатов на вакантные должности в правительстве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.
СН предлагает:
Ирину Верещук - на должность вицепремьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Юлию Свириденко - на должность первого вицепремьер-министра, министра экономики Украины.
Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Каких министров сегодня уволили
Верховная рада приняла решение уволить:
- министра обороны Украины Андрея Тарана,
- министра стратегических отраслей Олега Уруского,
- министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова,
- министра экономики Украины Алексея Любченко,
- министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.