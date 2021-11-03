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Кадровые перестановки в Кабмине. Кто может занять вакантные места министров: предложение СН

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Киев, Среда 03 ноября 2021 14:33
Кадровые перестановки в Кабмине. Кто может занять вакантные места министров: предложение СН Фото: кто займет вакантные должности в правительстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Рада уволила ряд министров. Фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров кандидатов на вакантные должности в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

СН предлагает:

Ирину Верещук - на должность вицепремьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Юлию Свириденко - на должность первого вицепремьер-министра, министра экономики Украины.

Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Каких министров сегодня уволили

Верховная рада приняла решение уволить:

  • министра обороны Украины Андрея Тарана,
  • министра стратегических отраслей Олега Уруского,
  • министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова,
  • министра экономики Украины Алексея Любченко,
  • министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.
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Кабинет Министров Украины Слуга народа
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