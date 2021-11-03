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Шмигаль вніс до Ради кандидатури нових міністрів: хто отримає крісло

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Київ, Середа 03 листопада 2021 15:30
Шмигаль вніс до Ради кандидатури нових міністрів: хто отримає крісло Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної ради про призначення кандидатів на посади міністрів уряду. У списку три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

Шмигаль запропонував Раді призначити до уряду:

Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України;

Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, Рада звільнила п'ятьох міністрів. Після засідання фракція "Слуга народу" направила до Кабміну список кандидатів на вакантні посади.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Ради подання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони.

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