Шмыгаль об увольнении глав Таможни и Налоговой: это вопрос экономической безопасности

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает увольнение глав Таможенной и Налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова вопросом экономической безопасности. Об этом премьер написал в Facebook.

По его словам, в 2019 году государственный бюджет Украины показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы.

"На последнем заседании Кабинет министров принял решение об увольнении глав Таможенной и Налоговой служб. Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризиса", - написал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что для решения проблем необходимы более комплексные изменения, чем увольнение топ-чиновников.

"Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время", - сообщил он.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство поддержало создание Верховной радой Временной следственной комиссии для расследования злоупотреблений в Налоговой и Таможенной службах.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, Кабмин принял решение об увольнении глав Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Как сообщал Шмыгаль, правительство в ближайшее время должно назначить новых руководителей Таможни и Налоговой.