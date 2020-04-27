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Шмигаль про звільнення голів Митниці та Податкової: це питання економічної безпеки

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У 2019 році держбюджет України показав один з найгірших показників з надходжень за останні роки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає звільнення голів Митної і Податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова питанням економічної безпеки. Про це прем'єр написав у Facebook.

За його словами, в 2019 році державний бюджет України показав один з найгірших показників з надходжень за останні роки.

"На останньому засіданні Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення голів Митної та Податкової служб. Уряд прийняв такі заходи, адже робота митниці та податкової - це, насамперед, питання економічної безпеки країни. Тут не може бути ніяких виправдань. Бюджет-2019 показав один з найгірших показників з надходжень за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки з коронакризиса", - написав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що для вирішення проблем необхідні комплексні зміни, ніж звільнення топ-чиновників.

"Зараз Кабінет міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в найскладніший час", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд підтримав створення Верховною радою Тимчасової слідчої комісії для розслідування зловживань в Податковій та Митній службах.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 квітня, Кабмін ухвалив рішення про звільнення голів Державної митної служби Максима Нефьодова та Державної податкової служби Сергія Верланова. Як повідомляв Шмигаль, уряд найближчим часом має призначити нових керівників Митниці та Податкової.

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