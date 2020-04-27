Кабмин поддержал создание ВСК для расследования махинаций в Налоговой и на Таможне

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Шмыгаль призвал правоохранителей провести прозрачное расследование

Кабинет министров поддержал создание Верховной радой Временной следственной комиссии для расследования злоупотреблений в Налоговой и Таможенной службах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.

Также премьер призвал правоохранителей провести прозрачное расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах.

"Правительство также поддерживает создание парламентом Временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в Налоговой и на Таможне за последние годы. Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинаций в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", - написал Шмыгаль.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, Кабмин принял решение об увольнении глав Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Также РБК-Украина писало, что ранее Верховная рада одобрила создание Временной следственной комиссии по злоупотреблениям в государственном бюджете.