Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияли на переговоры Украины с международными партнерами.

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - отметил премьер.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы - НАБУ, НАПК и прочее антикоррупционное законодательство. Шмыгаль считает, что уже третий-четвертый приоритет - это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", - уточнил глава правительства.



Полное интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для РБК-Украина будет опубликовано во вторник, 11 мая.