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Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на перемовини із кредиторами

Новость на русском → Київ, Понеділок 10 травня 2021 19:13
Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на перемовини із кредиторами Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Сергій Щербина

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

Про це очільник Кабінету міністрів розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - зазначив прем'єр.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи – НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - уточнив очільник уряду.

Повне інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для РБК-Україна буде опубліковане у вівторок, 11 травня.

Нагадаємо, 28 квітня уряд змінив Коболєва на Вітренка на посаді голови правління "Нафтогазу".

Пізніше Коболєв заявив, що вважає реальною причиною свого звільнення накопичені на рахунках компанії 2 млрд доларів вільних грошових коштів.

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