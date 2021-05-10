Шмигаль: Звільнення Коболєва не вплинуло на перемовини із кредиторами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - зазначив прем'єр.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи – НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - уточнив очільник уряду.



Повне інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для РБК-Україна буде опубліковане у вівторок, 11 травня.