В Украине до 22 мая метро не откроют, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработал правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, сегодня на совещании с президентом поднимали вопрос запуска транспорта, в том числе - метрополитена. Шмыгаль отметил, что метро до 22 мая не запустят, потому что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, столичный мэр заявил, что метро в Киеве откроется по решению правительства и это будет не сразу. Как известно, метро в Украине было закрыто с начала карантина в стране. Кабмин опасается открывать метро и в ОП прогнозируют, что оно заработает только летом. Однако, в Харькове хотят открыть метрополитен с 12 мая.

Также сообщалось, что до 22 мая резких изменений по работе общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.