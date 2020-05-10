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Когда в Украине заработает метро: в Минздраве озвучили прогноз

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 18:06
Когда в Украине заработает метро: в Минздраве озвучили прогноз
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав планирует открыть метро на 4 этапе выхода с карантина

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По словам Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что метро в Украине точно не откроют до 22 мая. Глава правительства отмечал, что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением коронавируса.

Кроме того, главный санврач Ляшко прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования коронавирусом. Правительство планирует пересмотреть карантин 22 мая.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныметрокарантинВиктор ЛяшкоКоронавирус
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