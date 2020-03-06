Шмыгаль уточнил информацию о расходах из бюджета на оккупированные территории

Глава нового Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль прокомментировал, есть ли расходы из государственного бюджета на оккупированные территории. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к своему правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль заверил, что прямых расходов госбюджета на оккупированные территории нет.

"Прямых расходов бюджета на оккупированных территориях у нас конечно же нет. Но есть косвенные на осуществление соответствующих различных мероприятий. Их надо обобщать", - отметил премьер.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

Так, в Раде сегодня проходит первый час вопросов к правительству нового премьера.

Как писало РБК-Украина, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока не в контексте Крыма. Она подчеркнула, что позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.