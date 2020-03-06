Шмигаль уточнив інформацію щодо витрат з бюджету на окуповані території

Глава нового Кабінету міністрів України Денис Шмигаль прокоментував, чи є витрати з державного бюджету на окуповані території. Про це він сказав у ході першої години запитань до свого уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль запевнив, що прямих витрат держбюджету на окуповані території немає.

"Прямих витрат бюджету на окуповані території у нас звичайно ж немає. Але є опосередковані на здійснення відповідних різноманітних заходів. Їх треба узагальнювати", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що Крим - це Україна і там живуть українці. За його словами, відсутність водопостачання на півострів може привести до гуманітарної катастрофи.

Так, у Раді сьогодні проходить перша годину запитань до уряду нового прем'єра.

Як писало РБК-Україна, заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева вважає, що новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поки не в контексті Криму. Вона підкреслила, що позиція представництва президента України в АР Крим не змінилася - держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, які живуть на півострові.