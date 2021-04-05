Шмыгаль о ценах на топливо: сделан еще шаг для их стабилизации

Премьер отметил, что главной целью правительства является ценовая стабильность и качество топлива на украинских заправках. "Шаги по достижению этих двух целей имеют важное значение для украинцев", - написал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что последние недели кабмин провел ряд встреч с представителями АЗС. "По моим поручениям, регионы прошли проверку на выявление пунктов незаконного оборота топлива. Теперь мы сделали еще один шаг для решения этой проблемы", - уточнил премьер.

По его словам, правительство и Нефтегазовая ассоциация Украины продолжат работу для обеспечения ценовой стабильности на рынке топлива. Договоренности закреплены соответствующим меморандумом.

Компании-участницы ассоциации обязались формировать цены на топливо на условиях свободного конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках. "Наша цель - обеспечить потребителей качественными нефтепродуктами по доступным ценам. Поэтому ожидаем, что это сотрудничество поможет в реализации данной задачи", - подвел итог премьер-министр.