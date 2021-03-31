Антимонопольный комитет оштрафовал АЗС группы Коломойского на 4,7 млрд гривен
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании группы "Приват" на сумму 4,7 млрд гривен. Комитет признал установление цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
По данным пресс-службы, речь идет об ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в т. ч. ПАО "Укрнафта").
АМКУ установил, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливными картами "АВИАС" (проект "АВИАС"). В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций. Эти АЗС работают под разными брендами во всех регионах Украины. В целом их количество составляет почти 25% автозаправочных станций страны.
По данным комитета, операторы АЗС, в т. ч. ПАО "Укрнафта", закупали в ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо. В АМКУ считают, что такое согласованное поведение участников проекта "АВИАС" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке, а цены на светлые нефтепродукты в сети "АВИАС" устанавливались в антиконкурентных условиях.
"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками сговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", - заявила после заседания 30 марта председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская.
Напомним, Антимонопольный комитет начал расследование дела в 2016 году. В 2018 всем ответчикам направлено представление о предварительных выводах. Однако решение было обжаловано в суде.
В 2020 году Верховный суд отметил, что принятие решения по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции относится к исключительной компетенции Антимонопольного комитета Украины и не может быть запрещено в порядке обеспечения иска.