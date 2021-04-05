Шмыгаль о ценах на топливо: сделан еще шаг для их стабилизации
Правительство Украины за последнюю неделю провело ряд встреч с представителями АЗС по росту цен на топливо. Для обеспечения стабильности на рынке был заключен меморандум.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
Премьер отметил, что главной целью правительства является ценовая стабильность и качество топлива на украинских заправках. "Шаги по достижению этих двух целей имеют важное значение для украинцев", - написал глава правительства.
Шмыгаль добавил, что последние недели кабмин провел ряд встреч с представителями АЗС. "По моим поручениям, регионы прошли проверку на выявление пунктов незаконного оборота топлива. Теперь мы сделали еще один шаг для решения этой проблемы", - уточнил премьер.
По его словам, правительство и Нефтегазовая ассоциация Украины продолжат работу для обеспечения ценовой стабильности на рынке топлива. Договоренности закреплены соответствующим меморандумом.
Компании-участницы ассоциации обязались формировать цены на топливо на условиях свободного конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках. "Наша цель - обеспечить потребителей качественными нефтепродуктами по доступным ценам. Поэтому ожидаем, что это сотрудничество поможет в реализации данной задачи", - подвел итог премьер-министр.
Напомним, сегодня Кабинет министров одобрил проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина. Документ 2 апреля подписал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. Однако в конце месяца цены прекратили рост, а начале апреля начали немного снижаться.
Отметим, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании группы "Приват" на сумму 4,7 млрд гривен. Комитет признал установление цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.