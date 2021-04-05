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Шмигаль про ціни на паливо: зроблений ще крок для їх стабілізації

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 16:49
Шмигаль про ціни на паливо: зроблений ще крок для їх стабілізації Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд України за останній тиждень провело ряд зустрічей з представниками АЗС по зростанню цін на паливо. Для забезпечення стабільності на ринку було укладено меморандум.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

Прем'єр зазначив, що головною метою уряду є цінова стабільність і якість палива на українських заправках. "Кроки по досягненню цих двох цілей мають важливе значення для українців", - написав глава уряду.

Шмигаль додав, що останні тижні кабмін провів ряд зустрічей з представниками АЗС. "За моїми дорученнями, регіони пройшли перевірку на виявлення пунктів незаконного обороту палива. Тепер ми зробили ще один крок для вирішення цієї проблеми", - уточнив прем'єр.

За його словами, уряд і Нафтогазова асоціація України продовжать роботу для забезпечення цінової стабільності на ринку палива. Домовленості закріплені відповідним меморандумом.

Компанії-учасниці асоціації зобов'язалися формувати ціни на паливо на умовах вільного конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках. "Наша мета - забезпечити споживачів якісними нафтопродуктами за доступними цінами. Тому очікуємо, що ця співпраця допоможе в реалізації даного завдання", - підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України і задоволення потреб споживачів на період карантину. Документ 2 квітня підписав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні різко зросли в середині березня. Однак в кінці місяця ціни припинили зростання, а на початку квітня почали трохи знижуватися.

Відзначимо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанію групи "Приват" на суму 4,7 млрд гривень. Комітет визнав встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.

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