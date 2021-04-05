Шмигаль про ціни на паливо: зроблений ще крок для їх стабілізації

Уряд України за останній тиждень провело ряд зустрічей з представниками АЗС по зростанню цін на палив о. Для забезпечення стабільності на ринку було укладено меморандум.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

Прем'єр зазначив, що головною метою уряду є цінова стабільність і якість палива на українських заправках. "Кроки по досягненню цих двох цілей мають важливе значення для українців", - написав глава уряду.

Шмигаль додав, що останні тижні кабмін провів ряд зустрічей з представниками АЗС. "За моїми дорученнями, регіони пройшли перевірку на виявлення пунктів незаконного обороту палива. Тепер ми зробили ще один крок для вирішення цієї проблеми", - уточнив прем'єр.

За його словами, уряд і Нафтогазова асоціація України продовжать роботу для забезпечення цінової стабільності на ринку палива. Домовленості закріплені відповідним меморандумом.

Компанії-учасниці асоціації зобов'язалися формувати ціни на паливо на умовах вільного конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках. "Наша мета - забезпечити споживачів якісними нафтопродуктами за доступними цінами. Тому очікуємо, що ця співпраця допоможе в реалізації даного завдання", - підсумував прем'єр-міністр.