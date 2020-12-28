Шмыгаль требует обеспечить продление льгот и субсидий в 2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил обеспечить продление льгот и субсидий для украинских граждан. Соответствующее поручение направлено Министерству социальной политики и главам областных государственных администраций.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, украинцы беспокоятся, как в условиях карантина зимних каникул они смогут продлевать льготы и субсидии.

"Поэтому прошу обеспечить оформление субсидий, несмотря на карантинные ограничения. Чтобы все, кто в этом нуждается, в следующем году в полной мере смог воспользоваться данной государственной услугой", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что субсидии будут оформлять по новым правилам, а управления социальной защиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.

Таким образом, заявление можно будет подать в местной громаде, по почте, или онлайн на официальном сайте или в приложении "Дія". Кроме того, теперь доходы для оформления субсидии берутся за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.

До этого сообщалось, что президент Владимир Зеленский одобрил налоговые льготы для культуры и туризма.