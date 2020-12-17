В Украине станет проще получить льготы и субсидии на оплату коммуналки

Фото: платежки и жилищные субсидии (РБК-Украина)

Кабинет министров упростил порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщило Министерство социальной политики.

Теперь рассчитывать на получение субсидии смогут те домохозяйства, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом. Даже если украинцы трудятся в тех странах, с которыми не заключены договора о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, они смогут претендовать на получение субсидии.

Кроме того, получить жилищную субсидию на общих основаниях смогут лица, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии. В частности, это относится к случаям наследования.

Кроме того, такое право появится у лиц, которые не имеют доходов и освобождены от уплаты единого соцвзноса. До этого жилищная субсидия им могла назначаться только по решению комиссии.

Помимо этого, Кабмин расширил перечень каналов информационного взаимодействия между "Ощадбанком" и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.

И в дополнение ко всему правительство установило порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Ранее РБК-Украина писало о том, что получателей субсидий ждут новые проверки.

Причем Министерство финансов подготовило Методику верификации жилищных субсидий. Сейчас проект приказа направлен на согласование профсоюзов.