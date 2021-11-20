Шмыгаль о транзите газа: Украина хочет продлить контракт на 15 лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа на 15 лет. Он также отметил, что украинская ГТС готова вдвое увеличить объемы прокачки в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дениса Шмыгаля "Радио Свобода".

"Контракт (по транзиту газа - ред.) сегодня существующий мы хотим продлить. Поэтому мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит его продолжение. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет этих условий", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на переговорах Украина предложила увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров.

"Вот этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте. Мы готовы транзитивировать вдвое больше, система к этому готова", - добавил премьер-министр.