ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Газпром" не планирует наращивать поставки газа в ЕС, - Макогон

Новина українською →
Украина, Среда 17 ноября 2021 10:31
"Газпром" не планирует наращивать поставки газа в ЕС, - Макогон Фото: "Газпром" не планирует наращивать поставки газа в ЕС (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Согласно результатам аукционов по распределению мощностей, "Газпром" не планирует увеличивать поставки газа в Европу в ближайшее время. Завления об увеличении поставок газа в ЕС пока не отражаются в реальных действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона в Facebook.

По его словам, увеличения поставок газа в ЕС не стоит ожидать ни в декабре этого года, ни в 1 квартале 2022 года. А максимальный объем планируемого для транзита составляет 109 млн в сутки (40 млрд м3 в год).

"Украина и без запуска "Северного потока-2" готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Напомню, что 2 года назад транзит составлял 277 млн м3 в сутки или в 2,7 раза больше чем сейчас", - отметил Макогон.

Напомним, биржевая цена на газ в Европе снова превысила отметку 1100 долларов за тысячу кубометров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Газ
NEWS
Минздрав намерен ужесточить правила карантина для "желтой" зоны
Минздрав намерен ужесточить правила карантина для "желтой" зоны
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"