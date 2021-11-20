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Шмигаль про транзит газу: Україна хоче продовжити контракт на 15 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з європейськими партнерами йдуть переговори про можливість продовжити контракт на транзит газу на 15 років. Він також зазначив, що українська ГТС готова вдвічі збільшити обсяги прокачування в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дениса Шмигаля "Радіо Свобода".

"Контракт (щодо транзиту газу - ред.) сьогодні існуючий ми хочемо продовжити. Тому ми ведемо переговори з нашими європейськими партнерами, тому що від них теж залежить його продовження. Для нас ідеальним терміном є продовження на 15 років цих умов", - сказав Шмигаль.

За його словами, на переговорах Україна запропонувала збільшити понад умови контракту транзит до 55 млн кубометрів.

"Ось цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті. Ми готові транзитувати вдвічі більше, система до цього готова",- додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу до Європи, щоб пом'якшити наслідки енергетичної кризи.

Зазначимо, російський "Газпром" не збирається збільшувати постачання газу до Європи.

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Денис ШмигальТранзит газу