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Шмыгаль о тарифах на услуги ЖКХ: не видим оснований повышать

Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины не видит оснований повышать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). При этом тарифы на электроэнергию и газ остаются фиксированными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступления на часе вопросов к правительству в Верховной раде.

"По электроэнергии тариф зафиксирован. Цена на газ формируется рыночно - "Нафтогаз" предложил годовой тариф 7,96 гривен. Цена на газ зафиксирована и не будет превышать 8 гривен, по теплу и горячей воде не видим оснований повышать тариф", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что за год в Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть.

В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на природный газ- на 96,1%.

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ЖКХДенис ШмыгальТарифы