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Шмигаль про тарифи на послуги ЖКГ: не бачимо підстав підвищувати

Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України не бачить підстав підвищувати тарифи на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ). При цьому тарифи на електроенергію і газ залишаються фіксованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його виступу на годині запитань до уряду у Верховній раді.

"По електроенергії тариф зафіксовано. Ціна на газ формується ринково - "Нафтогаз" запропонував річний тариф 7,96 гривень. Ціна на газ зафіксована і не буде перевищувати 8 гривень, по теплу і гарячій воді не бачимо підстав підвищувати тариф", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік в Україні розмір платіжки за комуналку зріс більш ніж на третину.

Зокрема, ціни на електроенергію за рік зросли на 36,6%, на природний газ - на 96,1%.

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ЖКХДенис ШмигальТарифи