Шмыгаль может стать новым позитивным лицом на посту премьера, - КИУ

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина, Виталий Носач)

Заместитель директора КИУ сравнила Дениса Шмыгаля с Гройсманом

Если состоится отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука, то действующий вице-премьер-министр Денис Шмигаль, который автоматически становится в.и.о. председателя Кабинета министров Украины, может стать новым положительным лицом в правительстве. Об этом в эфире радио RU:Общественное заявила заместитель гендиректора Комитета избирателей Украины Наталья Линник, передает РБК-Украина.

"Если говорить о Денисе Шмыгале, то мы можем проводить аналогии с предыдущим премьером. Я имею в виду Владимира Гройсмана, который был крепким хозяйственником и на примере Винницы показал, как можно сделать город красивым и удобным для горожан. Возможно таким позитивным новым лицом станет и г-н Шмыгаль", - сказала Наталья Линник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В парламентской повестке дня, в том числе, кадровые вопросы правительства, а также отчеты силовиков.

Ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что на должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского.

В то же время другие СМИ отмечают, что причиной вероятной отставки Гончарука является смена топ-менеджмента энергетической компании "Центрэнерго", которой ранее управляли люди, связанные с олигархом Игорем Коломойским.

Как писало РБК-Украина, 4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. До того он занимал должность председателя Ивано-Франковской ОГА.

Сообщалось, что Шмыгаль вошел в топ-3 наиболее инициативных губернаторов по результатам первых трех месяцев на посту.