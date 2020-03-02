Шмигаль може стати новим позитивним обличчям на посаді прем'єра, - КВУ

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна, Віталій Носач)

Заступник директора КВУ порівняла Дениса Шмигаля з Гройсманом

Якщо відбудеться відставка прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, то діючий віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який автоматично стає т.в.о. голови Кабінету міністрів України, може стати новим позитивним обличчям в уряді. Про це в ефірі радіо UA:Суспільне заявила заступник гендиректора Комітету виборців України Наталя Линник, передає РБК-Україна.

"Якщо говорити про Дениса Шмигаля, то ми можемо проводити аналогії з попереднім прем’єром. Я маю на увазі Володимира Гройсмана, який був міцним господарником і на прикладі Вінниці показав, як можна зробити місто красивим і зручним для містян. Можливо таким позитивним новим обличчям стане і пан Шмигаль", - сказала Наталя Линник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. У парламентському порядку денному є, в тому числі, кадрові питання уряду, а також звіти силовиків.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського.

Водночас інші ЗМІ відзначають, що причиною ймовірної відставки Гончарука є зміна топ-менеджменту енергетичної компанії "Центренерго", якою раніше управляли люди, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським.

Як писало РБК-Україна, 4 лютого 2020 року Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віце-прем’єр-міністром та міністром розвитку громад і територій. До того він обіймав посаду голови Івано-Франківської ОДА.

Повідомлялось, що Шмигаль увійшов в топ-3 найбільш ініціативних губернаторів за результатами перших трьох місяців на посаді.