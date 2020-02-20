Эксперты назвали тройку лучших губернаторов: Скальский, Шмыгаль, Прокопенко

Фото: Владислав Скальский, Денис Шмыгаль, Андрей Прокопенко (коллаж РБК-Украина)

Рейтинг самых инициативных губернаторов возглавил руководитель Винницкой областной городской администрации

Рейтинг самых инициативных губернаторов возглавил руководитель Винницкой областной городской администрации (ОГА) Владислав Скальский, в тройку лидеров вошли - бывший руководитель Ивано-Франковской ОГА, действующий вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль, а также руководитель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Об этом свидетельствуют данные соответствующего рейтинга, подготовленного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ), передает "Апостроф".

Так, лидер рейтинга - руководитель Винницкой ОГА - Владислав Скальский за период с начала его назначения (18 сентября 2019) успел осуществить 159 инициатив, то есть за один месяц порядка 42 (42,2) инициатив. Наибольшее количество инициатив (50) касались социально-гуманитарной сферы, таких как - открытие больниц, амбулаторий, школ или обеспечения потребностей социально уязвимых слоев населения.

Бывший руководитель Ивано-Франковской ОГА и действующий вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль, который занял второе место в рейтинге, имея общий балл в рейтинге 42,3. Такой результат обусловлен высоким "индексом инициативности", который равен 37,9 балла, что сопоставимо второму результату по этому показателю после Владислава Скальского, а также первым результатом в абсолютных величинах - 215 инициатив за период работы Шмыгаля в ОГА.

Третье место среди топ-3 инициативных губернаторов занимает Андрей Прокопенко, который возглавляет Черниговскую облгосадминистрацию с 31 октября 2019 года. За это время Прокопенко был инициатором 59-ти активностей, которые в соответствии с их тематикой зачислялись в рейтинг. Больше всего внимания Прокопенко, как и остальные лидеры рейтинга, уделял социально-гуманитарной сфере, развитию бизнеса, привлечению инвестиций, внедрению инновационных технологий.

Как сообщают эксперты, данный рейтинг отражает фактическую деятельность руководителя ОГА на занимаемой им должности, что позволяет проанализировать приоритеты в деятельности руководителя ОГА, уровень сотрудничества с областным советом, а также реакцию на инициативы главы ОГА со стороны местных СМИ.

"Преимуществом рейтинга в том то, что он анализирует именно деятельность нового руководителя облгосадминистрации. Поэтому место председателя ОГА в рейтинге детерминировано его деятельностью и исключает возможность оправдываться наследием предшественников", - отметили авторы исследования.

Финальный балл, который определяет место руководителя ОГА в рейтинге, состоит как сумма "Индекса инициативности", "Индекса взаимодействия с облсоветами" и "Индекса медиа-восприятия инициатив ОГА".

Отмечается также, что в рейтинг были включены председатели ОГА, которые находятся в должности не менее 3 месяцев.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров Украины утвердил ежеквартальную оценка эффективности глав областных государственных администраций, так называемый KPI для губернаторов.