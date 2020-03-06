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Шмигаль: на наступному тижні уряд проведе реформу ДАБІ

Новини » Політика     06.03.2020 - 21:46
Шмигаль: на наступному тижні уряд проведе реформу ДАБІ
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами Дениса Шмигаля, уряд працює над ліквідацією найбільш корупційних органів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного тижня уряд проведе реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд працює над ліквідацією найбільш корупційних органів.

"Сьогодні ми працюємо над ліквідацією найбільш корупційних органів. Найближчим часом, президент говорив протягом двох тижнів, думаю на наступному тижні ми проведемо реформу Державної архітектурної інспекції", - заявив прем'єр.

За його словами, є ще ряд органів, які є корупційними та підлягають або ліквідації, або реформуванню.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція буде ліквідована в найближчі два тижні. При цьому він додав, що ДАБІ є однією з найбільш корумпованих організацій в країні.

Крім того, про ліквідацію ДАБІ в Кабінеті міністрів заговорили ще влітку 2019 року. Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ навіть створив робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакета реформ, Конфедерації будівельників та інших.

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