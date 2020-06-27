Шмыгаль рассказал, когда закончатся паводки на западе Украины

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Паводки могут закончиться уже завтра-послезавтра

Паводки на западе Украины могут закончиться в ближайшие дни. После этого власти смогут подсчитать нанесенный ущерб в пяти областях.

Об этом в интервью ВВС News Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, за последние три дня выпало всего 5-12 мм осадков и количество воды спадает.

"Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий ", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что подсчитать ущерб планируют в течение следующих нескольких недель, когда будут видны все последствия паводков.

"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили, - это более 700 млн гривен", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделили 100 тысяч долларов на борьбу с паводками на западе Украины; посольство призывает Кабинет министров использовать эти средства.

По состоянию на утро 27 июня оставались подтопленными почти 4 тысячи домов в нескольких областях; также 8 населенных пунктов до сих пор без света.

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Автор: РБК-Украина