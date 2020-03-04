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Новый Кабмин Шмыгаля: с главами каких министерств еще не определились

Новости » Политика     04.03.2020 - 19:37
Новый Кабмин Шмыгаля: с главами каких министерств еще не определились
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль заявил, что вакантными остаются должности четырех министров

В новом Кабмине остаются вакантными должности четырех министров. Об этом с трибуны Рады заявил новый премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, после оглашения состава своего Кабмина Шмыгаль подчеркнул, что в его правительстве остаются вакансии.

"У нас есть на сегодня четыре вакансии в действующем правительстве, и мы планируем расширить еще два направления, поэтому, в первую очередь, мы ведем переговоры с … женщинами", - заявил премьер.

Таким образом, сегодня не были названы кандидатуры на должности министров культуры; образования и науки; энергетики и защиты окружающей среды; развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, ранее Шмыгаль представил состав своего Кабмина. В новом правительстве останутся несколько министров нынешнего состава - Вадим Пристайко, Дмитрий Кулеба, Арсен Аваков, Владислав Криклий, Денис Малюська и Михаил Федоров. Большинство министерств возглавят новые люди.

До этого Шмыгаль назвал приоритетные шаги на посту премьера. По его словам, правительство сосредоточится на экономических и социальных вопросах.

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